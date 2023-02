Turquie : immersion dans un quartier dévasté d'Antakya

"On ne sait pas quoi faire de notre vie après ça, je n'ai plus de lieu de travail, je n'ai plus de chez moi, pas de refuge." Notre journaliste Yagmur Cengiz s'est rendue à Antakya, une ville du sud de la Turquie. Au cœur d'un quartier dévasté, elle a rencontré un couple qui a vécu l'enfer. Ils racontent.