Tuto : Préparer des décorations de Noël plus écolos

Les astuces de Julie Laussat pour fabriquer des décos de noël plus écolos

Voici le tuto de Julie Laussat, autrice du livre "Mon Noël écolo".

1. Le blanc de Meudon

Pour décorer les fenêtres lors des fêtes de Noël, on a tendance à utiliser les bombes de neige artificielles. Mais, ces bombes sont très polluantes. Julie Laussat propose donc une alternative facile et efficace. Dans un petit contenant, il suffit de verser 2 cuillères de blanc de Meudon et un peu d'eau. Ensuite il faut bien mélanger le tout, jusqu'à obtenir une consistance ni trop liquide ni trop épaisse.

2. Guirlandes naturelles

Généralement, les guirlandes du sapin sont non recyclées et non recyclables. Pour fabriquer les guirlandes à partir de produits naturels, Julie Laussat propose d’utiliser 7 pommes de pin, de la peinture blanche, de la ficelle et enfin un ruban d’1,5 mètre de long. Tout d’abord, on commence par peindre les pommes de pins. Puis, on coupe des morceaux de ficelle d'environ 10 cm afin de les accrocher aux tiges. Enfin, on y noue les pommes de pin grâce au ruban. La guirlande est prête !

3. Pâte autodurcissante

Sur le sapin, on retrouve souvent des boules de Noël en métale ou encore en plastique, qui ne seront jamais recyclées. Julie Laussat donne ici la recette pour faire des décorations “maison” à mettre sur le sapin. Dans une casserole, on verse : 1 verre de fécule, 2 verres de bicarbonate de soude et 1 verre d'eau. En mélangeant la consistance, on fait chauffer le tout. Lorsque le liquide s'est transformé en pâte épaisse, on coupe le feu. Puis, on laisse refroidir dans un saladier. À l'aide d'un rouleau, on peut étaler la pâte.

4. Emporte-pièces de Noël

Les emportes pièces sont beaucoup moins polluants et peuvent être personnalisés à souhait. Une manière de décorer le sapin “autrement”. On commence par découper des formes de Noël, sans oublier de percer un trou pour pouvoir les suspendre. Ensuite, on fait sécher les formes pendant 48h. Une fois les décorations terminées, il est évidemment possible de les peindre !

Julie Laussat rappelle que tous ces ingrédients sont disponibles en magasin bio ou en vrac et seront toujours utiles dans une maison.