Tutos jardinage : comment fabriquer un terrarium

Tuto : fabriquer un terrarium

Vous vous sentez créatif en cette période de confinement, mais vous en avez marre de faire à manger ? Passer au terrarium !

« Un terrarium, c'est un écosystème clos : on va recréer un système miniature. C'est très pédagogique pour les enfants, puisqu'ils peuvent voir grandir les végétaux. Via le système de la photosynthèse, la buée va remonter, puis va ruisseler. On aura donc besoin de très peu d'entretien. L'intérêt, c'est que ça permet très peu d'arrosage, donc deux à trois fois par an », explique Hugo Meunier, cofondateur de la startup Merci Raymond. Voici son secret pour un terrarium réussi.

Les « ingrédients »

Du terreau

Un ficus (ou une autre plante)

Une récipient en verre avec couvercle

Des pothos

Du lichen

De la mousse

De la terre

Du sable blanc

Des billes d'argile

Des écorces d'arbre

Des cailloux

Les étapes