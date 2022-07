Un bébé de 4 mois sauvé en pleine mer Méditerranée

“Un massage cardiaque est lancé tout de suite. J’ai le bide qui se tord en deux”

“On a eu un appel nous prévenant qu’il y avait un bateau avec une centaines de personnes naufragées dans les eaux libyennes. C’était le branle-bas de combat à bord, on savait qu’on avait peu de temps pour y arriver”. Michael Bunel est photojournaliste. Il était sur le navire Geo Barents avec les équipes de MSF, qui réalisent des sauvetages en mer Méditerranée. “On est arrivés sur un naufrage qui était vraiment catastrophique. Sur un petit morceau de bois, il y a les trois personnes dessus dont un homme qui a un enfant sur l’épaule. Les équipes récupèrent le bébé de quatre mois qui ne respire plus. Un massage cardiaque est lancé tout de suite. J’ai le bide qui se tord en deux” En 2021, il y a eu deux fois plus de réfugiés morts en mer qu’en 2020

“Au bout de quelques secondes, il est revenu. On peut passer à la suite des opérations pour sortir les autres personnes qui sont dans l’eau. Il y a l’adrénaline qui commence à arriver et moi, en tant que journaliste, il fallait que je fasse forcément des images. Mais très rapidement, on est devant un cas qui est tellement critique, avec beaucoup d’enfants, des femmes enceintes qu’en fait, tu poses le boîtier et tu te mets tout simplement à sauver des gens”. Ce naufrage a provoqué la mort de 22 personnes. Dans la nuit, le bébé et sa mère ont été hélitreuillés vers un hôpital en Italie. Ils sont désormais sains et saufs. Concernant les autres rescapés, “il y a une grande chance qu’une partie d’entre eux soit renvoyée dans leur pays et que le cycle recommence” explique Michael Bunel, qui ajoute : “Je voudrais juste remercier tous ces humanitaires qui donnent de leur vie pour amener un peu d’humanité dans ce monde. Les super héros existent, c’est eux !” MSF dénonce la situation dans les centres de détention de refugiés et migrants en Libye