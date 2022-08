Un motel gratuit pour les gens dans le besoin

“J’ai commencé à dire aux gens : “Si tu es dans le coin, je peux te dépanner”

"Si je peux vous aider de n'importe quelle manière, je le ferai" déclare Brian. Ce propriétaire de motel, qui met des chambres gratuitement à la disposition des personnes dans le besoin, fait sensation sur TikTok. Brut a passé une journée au Lincoln Tunnel Motel, dans le New Jersey pour en savoir plus. "Mon père travaillait déjà dans les motels avant ma naissance. Moi, je ne me voyais pas en gérer un. Je me suis lancé dans le théâtre. Je suis parti à Hollywood. Mon père m'a laissé un an. Il m'a dit : "OK, vas-y, et si ça ne marche pas, reviens travailler au Lincoln." C'était l'un des derniers motels qu'il avait à l'époque. Je suis revenu et mon père m'a confié le service de nuit. Ça va faire bientôt dix ans. Puis TikTok est arrivé et ça m'a permis de raconter mon histoire."

"J'ai commencé à dire aux gens : "Si tu es dans le coin, je peux te dépanner." Ça a pris beaucoup plus d'ampleur quand la pandémie a commencé. Avant le Covid, si vous vouliez louer une chambre ici, je ne faisais pas de traitements de faveur. Mais ensuite, la première vague est arrivée et les gens ont commencé à perdre leur logement ou à avoir besoin d'un endroit où se mettre en quarantaine. Maintenant, ça me paraît inconcevable de ne pas offrir une nuit gratuite, au moins, à ceux qui en ont besoin". Brian a commencé à recevoir des dons pour les personnes qu'il héberge. À 34 ans, ce père de 4 enfants raconte à présent sur TikTok la solidarité dont il est témoin dans son motel et réalise des sketchs comiques avec ses collègues. "La vie n'est pas toujours toute rose et belle. C'est parfois compliqué, parfois difficile. Parfois, votre appartement brûle et vous avez besoin d'un motel pour vous loger. Il y aura toujours des lieux comme celui-ci. Je veux juste montrer au monde qu'on existe encore."