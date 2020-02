Un salon qui recycle les cheveux !

Recycler les cheveux, c’est possible !

Le coiffeur Thierry Gras est le premier en France à avoir proposé de recycler les cheveux de son salon pour lutter contre la pollution marine. Explications.

Dans le salon de coiffure de Thierry Gras, les cheveux ne finissent pas à la poubelle : ils sont recyclés en filtre pour lutter contre la pollution en mer, notamment contre les marées noires. « L’idée, c’est de mettre des boudins dans les cales des bateaux pour que les hydrocarbures de rejet soient récupérés », explique Thierry Gras.

« Recycler cette belle matière qu’on a à foison »

Thierry est coiffeur à Saint-Zacharie, dans le Var, depuis 30 ans. Il a lancé il y a cinq ans l’association Les Coiffeurs Justes. Aujourd’hui, plus de 2.000 salons de coiffure participent à cette initiative. « Pour nous, c’était logique, justement, de recycler cette belle matière qu’on a à foison », développe Jonathan Sentez, co-dirigeant des salons de coiffure Bobby Pins.

Thierry détaille son processus : « On récupère des collants usagés et on les remplit de cheveux. 1 kg de cheveux peut absorber jusqu’à 8 litres d’hydrocarbures. Le concept est tout simple, c’est naturel : c’est exactement comme le sébum. Le sébum, c’est l’équivalent d’un produit pétrolier. Ces poches sont réutilisables entre six et dix fois. »

Plus de 4.000 tonnes de cheveux jetées chaque année en France

Thierry s’est inspiré d'une technique utilisée avec succès pour la première fois en 1978 à la suite du naufrage pétrolier de l’Amoche Cadiz, en Bretagne. 32 ans plus tard, c’est dans le golfe du Mexique que les cheveux sont de nouveau utilisés pendant la marée noire de Deepwater Horizon. Pour le moment, en France, seul le port de Cavalaire, dans le Var, utilise cette technique.

« L’idée finale, c’est d’essaimer ça dans tous les ports, mais aussi en sortie de zones industrielles, dans les rivières, pour les eaux d’écoulement des routes, des autoroutes. Il y a vraiment plein d’applications », poursuit Thierry Gras. Plus de 4.000 tonnes de cheveux sont jetées chaque année en France. Pourtant, ils peuvent être recyclés de différentes façons. « Ce sera soit un isolant pour l’habitation, soit mélangé à du bras compressé pour renforcer le bois et faire du bois isolant. Soit du plâtre, soit dans le béton. » Les cheveux peuvent aussi servir d’engrais lorsqu’ils sont mélangés avec du compost.

« Les clients en ont parlé à leur coiffeur, les coiffeurs en ont parlé à leur marque »

L’aventure de Thierry a démarré un peu par hasard. « Je pensais passer un coup de fil et pouvoir recycler mes cheveux sans problème. Je me suis rendu compte à ce moment-là que personne ne s’en occupait. Ça fait 30 ans qu’on me pose la question : "Mais qu’est-ce que vous faites des cheveux ?" Comme on a apporté une solution et que ça s’est su au niveau des clients, les clients en ont parlé à leur coiffeur, les coiffeurs en ont parlé à leur marque. »

Avec Les Coiffeurs Justes, Thierry Gras est le premier coiffeur à utiliser ce système de recyclage en France. Il souhaite aussi valoriser le métier de coiffeur. « C’est vrai qu’on a un métier où on voit les gens quand ils sont avant un entretien, on les voit lors de leur mariage, les baptêmes, tous les événements de la vie, souvent le coiffeur est mêlé à ça. On n’est pas que des coiffeurs : on est aussi des dépollueurs. Et je pense qu’on suscite encore des vocations… »