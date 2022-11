Un soin contre l’acné, éco-conçu avec 7 ingrédients naturels

*“Ça peut arriver au moment de l’adolescence, quand on est enceinte”

“L’acné, c’est quelque chose qui peut complexer pas mal de monde. Ça peut arriver au moment de l’adolescence, quand on est enceinte” explique Mireia, co-fondatrice du soin contre l’acné, Freshly Cosmetics, conçu à base de sept ingrédients naturels. “L'ingrédient principal, c'est l'acide azélaïque, un ingrédient qui vient du blé qui va exfolier la peau en douceur et aussi réguler la production de sébum. Et on a aussi introduit de la fleur de safran, qui va par exemple atténuer les rougeurs” ajoute Mireia. Mattéa témoigne de son acné sévère

Le soin Freshly Cosmetics a été imaginé par Miquel et Mireia, deux amis étudiants, qui ont souhaité créer une marque en accord avec leurs valeurs. “Notre objectif, c’est de proposer des produits naturels, donc tous nos produits ont minimum 99 % d’ingrédients naturels”. Les prochaines étapes : “continuer à développer des produits selon le feedback des clients et continuer à créer des produits pour pouvoir proposer une routine naturelle à toute la famille, hommes, femmes, enfants ou même chiens” précise la jeune femme. La tendance de l'acné positive : l’assumer sur les réseaux