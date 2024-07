Une cohabitation politique, c'est quoi ?

"On n'en a pas gardé de mauvais souvenirs, mais on a quand même essayé que ça ne se repasse plus." Des cohabitations, on en a déjà connu trois sous la Ve République. Un président de la République et un Premier ministre de deux partis politiques différentes, concrètement qu'est-ce que ça change dans la vie politique et dans le quotidien des français ? Et s'ils ne tombent pas d'accord, que se passe-t-il ? On a posé ces questions à Anne-Charlène Bezzina.