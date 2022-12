Une femme française va arbitrer un match de Coupe du monde

3 autres arbitres retenues

Jeudi soir, pendant la rencontre Allemagne-Costa Rica, c’est une Française, Stéphanie Frappart, qui arbitrera le match. C'est la première fois qu'une femme, d’autant plus française, arbitre un match de Coupe du monde. Elle avait déjà été la première femme à arbitrer un match de l’Euro masculin, en 2021. La Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita ont également été retenues pour arbitrer lors de cette Coupe du monde au Qatar. 3 femmes, donc, sur 36 arbitres pour ce tournoi. Agressé et menacé de mort par des joueurs, un arbitre de foot témoigne

Une première, d’autant qu’il y a également trois arbitres assistantes : la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt. Les femmes arbitrant des matchs, même amateurs, restent rares. En France, elles ne sont qu’un millier, ce qui représente 4 % des arbitres. C'est quoi l'histoire du Qatar ?