Une infirmière maltraite une personne âgée

La victime atteinte de la maladie d'Alzheimer

Giflée au visage à plusieurs reprises

Cette scène aurait été filmée le 29 octobre à Peć au Kosovo. En plus de la personne qui filme, on aperçoit sur la vidéo, une personne âgée et trois personnes en tenue d'infirmières. L'une des trois infirmières gifle la personne âgée au visage à plusieurs reprises et lui donne également des coups de genoux au ventre. Les deux autres infirmières ne donnent pas de coup sur la vidéo. Mais l'une d'entre elles aide l’agresseuse à maîtriser la personne âgée et la troisième rigole face à la scène. L'enquête de Victor Castanet sur la maltraitance dans les Ehpad en France

La victime serait âgée de 70 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer. Interrogé par le média croate Jutarnji, la fille de la victime déclare avoir immédiatement retiré sa mère du centre après les faits. Selon elle, des traces de violences avaient déjà été remarquées sur le corps de sa mère avant le 29 octobre. Une version confirmée par la chaîne de télévision Klan Kosova qui assure avoir eu accès à un rapport médical le corroborant. Maltraitance en Ehpad : la colère des députés face aux dirigeants d'Orpea

Condamnées à 30 jours de rétention

Selon le média Jutarnji, quelques jours après la diffusion de la vidéo, quatre infirmières ont été suspendues du centre. Les licences leur permettant d'exercer comme professionnels de santé leur ont également été retirées. Sur le plan judiciaire, trois d'entre elles ont été arrêtées pour les motifs suivants : agression, participation à une agression, enregistrement d'une vidéo sans le consentement de la personne filmée. Orpea : un ex-infirmier d'une clinique psychiatrique Clinea témoigne

Au tribunal de première instance de Peć, l'avocat d'une des trois infirmières a estimé que “la vidéo était sortie de son contexte” rapporte le média kosovar Gazeta Demos. L'avocat explique qu'il ne s'agissait pas d'une agression mais d'une tentative de contrôler une personne agressive souffrant de troubles mentaux. Le parquet affirme lui que l'agression était préméditée. Les trois infirmières arrêtées ont finalement été condamnées à 30 jours de détention.