Une ligue entièrement féminine League of Legends va être créée

Seulement 6 % des joueurs professionnels de jeux vidéos seraient des femmes

Une ligue française entièrement composée de femmes de League of Legends (LoL) va être créée pour mettre en avant les joueuses lors des compétitions. Une première dans l'histoire des esports. Aujourd'hui, en théorie, les compétitions majeures sont déjà mixtes mais dans les faits, seulement 6 % des joueurs professionnels seraient des femmes, les principales barrières seraient le sexisme et le cyber-harcèlement. Une telle initiative serait l'occasion de créer de nouvelles opportunités et de donner de la visibilité aux joueuses marginalisées au sein des circuits classiques, majorités occupés par les hommes.

Cheffe d'équipe Riot Games France à l'AFP, Julie Jeanniot, a déclaré : "Le fait qu'elles aient accès à ces compétitions féminines, cela leur permet d'être plus confiantes pour monter en niveau et ensuite accéder à des compétitions mixtes". Et si des tournois féminins de gaming sont déjà organisés, il n'existe pas encore de circuits officiels féminins de League of Legends. Récemment des initiatives similaires se sont mises en place. En septembre 2022, un géant de l'e-sport, G2 Esports, lançait une équipe féminine League of Legends et la scène féminine de Valorant, autre jeu du développeur Riot Games, bénéficie depuis novembre 2022 d'un tournoi officiel 100 % féminin : les Valorant Game Changers.