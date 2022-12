Une nouvelle loi pour interdire “la propagande LGBT+” en Russie

Les films et livres peuvent être censurés

Une nouvelle loi russe veut interdire “la propagande LGBT+”. La promotion des relations considérées “non traditionnelles” par le Kremlin est désormais interdite en Russie. Il s’agit en réalité d’un durcissement d’une loi de 2013 qui interdisait la “propagande LGBT” aux mineurs. En Pologne, des municipalités promettent d'expurger "l'idéologie LGBT"

Maintenant, la loi s’étend à tous les publics, dans tous les domaines : les médias, Internet, les films ou encore les livres. Les amendes peuvent aller jusqu’à 160 000 euros, là où en Russie, le salaire moyen est d’environ 750 euros par mois. Cette loi est présentée comme une façon de défendre les valeurs traditionnelles de la Russie face aux valeurs occidentales. Assassinat de Sheila Lumumba, nouvelle victime LGBTQIA+ au Kenya

“Protéger nos enfants et l’avenir de ce pays contre les ténèbres répandues par les États-Unis et les pays européens. Nous avons nos propres traditions et valeurs”, avait déclaré le Viatcheslav Volodine, président de la Douma d’État, qui représente une des chambres parlementaires russes du pays. Ce que contient la nouvelle loi contre les LGBTQI+ en Hongrie

Human Rights Watch avait déclaré que la loi de 2013 avait contribué à intensifier “la stigmatisation, le harcèlement et la violence contre les personnes LGBT en Russie.” Outre le renforcement de la stigmatisation des personnes LGBT, cette loi inquiète le milieu du cinéma et de la littérature qui ont peur d’une augmentation de la censure déjà très forte dans le pays. “Don’t Say Gay” : un lycéen s'oppose à la loi en Floride