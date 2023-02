L’auteur des faits a 16 ans

Ça s'est passé ce mercredi 22 février au matin, une professeur a été poignardé à mort par un élève, en plein cours, dans un lycée catholique privé à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. L’enseignante, qui enseignait l'espagnol, a été poignardée par un élève de 16 ans. Elle a été touchée, en plein cours, d'un coup de couteau au thorax et est décédée ce matin, à confirmer le parquet. On ne connaît pas encore le mobile de l'élève, mais il a été interpellé et la police judiciaire de Bayonne a ouvert une enquête. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, va se rendre sur place dans la journée.

Comment Lionel enseigne la liberté d'expression à ses élèves