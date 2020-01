Une vie : Abiy Ahmed

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed reçoit le Prix Nobel de la paix 2019

Baptisé “Révolution”, l’Éthiopien Abiy Ahmed naît en 1976, d’une mère orthodoxe et d’un père musulman. Il œuvre dans les années 2000 pour la réconciliation entre musulmans et chrétiens en Oromia, sa région natale. Aujourd’hui, Abiy Ahmed est Premier ministre éthiopien et il vient de recevoir le Prix Nobel de la Paix. Voici son histoire.

Du haut de ses 15 ans, Abiy Ahmed lutte contre la dictature en Ethiopie : il rejoint rapidement le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. Investi dans la politique depuis 2010, Abiy Ahmed est d’abord nommé Ministre des Sciences et des Technologies. En 2018, Abiy Ahmed devient Premier ministre d’Éthiopie et décide ainsi de fonder le premier gouvernement paritaire d’Ethiopie : “Les femmes occupent actuellement des postes clés au sein du gouvernement (…), nous avons atteint la parité dans notre cabinet”, proclame-t-il.

Pendant la guerre entre l’Éthiopie et l’Érythrée, Abiy Ahmed a occupé un poste dans les télécommunications, alors qu’il était plus jeune. Puis, dès son arrivée au pouvoir, le Premier ministre éthiopien a tendu la main à son homologue érythréen, Issaias Afewerki. Le 9 juillet 2018, l’Éthiopie et l’Érythrée ont signé une déclaration de paix et d’amitié. Un accord qui a mis fin à 20 ans de guerre. Récemment, le gouvernement éthiopien a libéré des milliers de prisonniers politiques. Après des années d’oppression politique en Ethiopie, Abiy Ahmed est le Premier ministre qui souhaite adapter une “politique positive”.