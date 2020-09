Une vie : Damso

Damso, son parcours avant QALF

Après plus d’un million d’albums vendus en quatre ans, Damso revient avec un nouvel opus très attendu : QALF. Retour sur son parcours.

Il s’appelle William Kalubi, mais vous le connaissez sûrement sous le nom de Damso. Le rappeur belge revient avec un tout nouveau projet très attendu : QALF. Pour rappel, Damso, c’est plus d’un million d’albums vendus en quatre ans. Et ce n’est pas tout ! Il est aussi à l’origine de l’album le plus certifié du rap français, Ipséité.

L’artiste est née en 1992 au Zaïre, actuelle République Démocratique du Congo. À l’âge de 9 ans, sa famille est contrainte de quitter son pays natal à cause d’une guerre civile. Les Kalubi emménagent alors en Belgique pour suivre l’un des frères de Damso parti subir une opération.

En 2006, le rappeur crée le groupe OPG avec Dolfa, son ami d’enfance. Quelques années plus tard, en 2015, après avoir vécu dans la rue, il se fait remarquer par Booba. C’est là qu’il signe sur son label, 92i. La future star sort alors une collaboration avec Pinocchio, qui le fait connaître du grand public.

Le début d’une grande carrière

Après plusieurs albums et de nombreuses certifications, Dasmo devient un artiste reconnu. Sa renommée va jusqu’à interpeller la Fédération belge de football. L’organisme le choisit en 2017 pour composer l’hymne de la sélection nationale de la Coupe du Monde 2018. Mais la fédération se rétracte après des plaintes d’associations accusant Damso de sexisme et de misogynie dans ses textes.

À 26 ans, il devient l’artiste le plus streamé de France sur Spotify. « Quand tu vois 8.000 personnes qui chantent un son que t’as écrit dans les chiottes, parce que c’est mon endroit, tu vois… C’est fascinant, c’est bluffant, c’est surprenant, c’est émouvant », confie l’artiste dans une interview.

Damso est aussi le fondateur de « Vie sur nous », un projet destiné à la lutte contre l’exploitation minière en République Démocratique du Congo.

Un album très attendu

Depuis 2019, il est en conflit avec Booba, dont il a quitté le label. La même année, il collabore Nekfeu, Dadju et Hamza. Il dira d’ailleurs, dans un morceau avec ce dernier : « Mes pupilles ont vu trop d'morts et la daronne dans le coma, donc j'vais rien sortir cette année, le temps que la daronne marche, sorte de l'hosto. »

Après l’avoir repoussé pendant un moment, il vient finalement de sortir QALF le 18 septembre 2020.