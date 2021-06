Une vie : Emma Stone

Enfant, elle s’est lancée dans le théâtre pour surmonter ses angoisses. Oscarisée à seulement 28 ans, elle reprend aujourd’hui le rôle mythique de Cruella, le 23 juin au cinéma… Voici l’histoire d’Emma Stone.

Un début de carrière marqué par sa détermination

Emily Jean Stone naît le 6 novembre 1988, à Scottsdale, en Arizona. Enfant, elle souffre de nombreuses crises de panique et fait du théâtre pour surmonter ses angoisses. En 2003, à 15 ans, elle quitte le lycée pour se lancer dans la comédie et convainc ses parents de déménager à Hollywood grâce à une présentation PowerPoint. Après 4 ans d’auditions et de petits rôles, Emma Stone tient sa première apparition marquantedans “Super Grave”aux côtés de Jonah Hill et Michael Cera.

Dès 2011, elle devient l’étoile montante d’Hollywood et une actrice engagée

En 2011, elle partage l’affiche de la comédie romantique “Crazy Stupid Love” avec Ryan Gosling, qu’elle retrouvera dans plusieurs autres projets. Star montante, elle est saluée pour son talent et son éthique de travail. En 2012, elle joue Gwen Stacy, la petite amie de Spiderman, interprété par Andrew Garfield. Actrice engagée, elle apparaît la même année dans une campagne de sensibilisation au cancer du sein, et rend hommage à sa maman Krista, qui a vaincu la maladie. En 2015, elle est nommée pour la première fois aux Oscars pour sa performance commesecond rôle dans “Birdman”. Régulièrement, elle s'engage auprès du Child Mind Institute pour aider les enfants atteints de trouble de santé mentale, en partageant sa propre expérience.

En 2017, c'est son rôle dans La La Land qui la consacre

En 2017, elle retrouve Ryan Gosling sur “La La Land” réalisé par Damien Chazelle. Avec ce film, elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice, consécration de sa carrière. En 2018, elle interprète Abigail Mashamdans “La Favorite”, critique excentrique de la Cour d’Angleterre du XVIIIe siècle. Discrète sur sa vie privée, elle partage sa vie depuis 2017 avec Dave McCary, réalisateur pour le Saturday Night Live et donne naissance à leur premier enfant en mars 2021, une petite fille. À 32 ans, elle est “la Reine du Mal” dans Cruella, sorti au cinéma le 23 juin 2021.