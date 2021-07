Une vie : Jeff Bezos

Il est devenu l'homme le plus riche du monde. 27 ans après avoir fondé Amazon, il laisse sa place de directeur général pour d'autres projets… Et s'envoler dans l'espace. C'est Jeff Bezos. Voici son histoire.

À 30 ans, il fonde Amazon

Jeffrey Jorgensen, Jeff Bezos naît en 1964 au Nouveau-Mexique. Sa mère est enseignante au lycée.Son père adoptif, Miguel Bezos, est un immigrant cubain. Il n'a jamais rencontré son père biologique. À 22 ans, il est diplômé de l’université de Princeton en génie électrique en informatique.À 30 ans, il quitte un poste à Wall Street pour fonder Amazon.Ses parents lui donnent 300 000 dollars pour l'aider à lancer l'entreprise, qu'il a d'abord gérée depuis son garage. À l'origine, la société ne vend que des livres, le produit qui selon lui a le plus fort potentiel de croissance, comme il l'explique à Investors Archive.Dès le début, on lui reproche de prendre le marché des librairies et des revendeurs traditionnels.

En 1997, Amazon entre en bourse

Amazon entre en bourse en 1997 et se développe rapidement pour vendre de la musique, des jeux vidéo, des appareils électroniques, des vêtements, des jouets, des produits ménagers dans le monde entier.Depuis, la valeur d'Amazon a augmenté de 170 000 %.Cette croissance lui permet d'acquérir la chaîne de supermarchés Whole Foods Market, l'éditeur de livres Audible.com, la plateforme de live streaming Twitch, et le journal The Washington Post.

Sa prochaine conquête : l’espace

À 36 ans, il lance Blue Origin, qui vise à développer le tourisme dans l'espace. En 2010, il refuse de signer un accord avec Bill Gates et Warren Buffet qui appelle les autres milliardaires à donner la moitié de leur fortune à des œuvres caritatives. Le 6 mars 2018, il est déclaré comme étant la personne la plus riche de la planète, avec un patrimoine net de 112 milliards de dollars. Après l'annonce, les travailleurs d'Amazon dans de plusieurs pays se mettent en grève, dénonçant des années de mauvaises conditions de travail, bas salaires. À 55 ans, il divorce de MacKenzie Bezos, sa femme depuis 25 ans et la mère de leurs 4 enfants. Elle devient l'une des femmes les plus riches du monde.

Amazon, une entreprise aux nombreuses polémiques

En 2019, après que 1 500 employés ont menacé de démissionner en raison de l'incapacité de l'entreprise à faire face à son impact environnemental, il annonce qu'Amazon deviendra neutre en carbone. En 2019, Amazon devient le plus grand détaillant de la planète, devant Walmart. En juillet 2020, il témoigne devant le Congrès lors d'audiences sur la réglementation des monopoles, pour répondre aux allégations selon lesquelles Amazon utilise abusivement les données de ses clients et étouffe la concurrence. En août 2020, après l'annonce par Amazon de bénéfices records, en grande partie grâce aux mesures de confinement du coronavirus, des manifestants se sont rassemblés devant son appartement new-yorkais pour réclamer de meilleurs salaires.

Le 2 février 2021, Jeff Bezos annonce qu'il quitte son poste de président d'Amazon.