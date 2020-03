Une vie : les Corn Flakes

L’histoire surprenante des Corn Flakes

Inventées dans les années 1890 pour lutter contre la masturbation, ces céréales ont depuis envahi les bols du monde entier.

Dans les années 1890, le Dr John Harvey Kellogg et son frère, W.K. Kellogg, inventent les fameux Corn Flakes. Le Dr Kellogg est un fervent adventiste du septième jour : il s'oppose à toute forme d'activité sexuelle et encourage l'alimentation végétarienne. « Ces adventistes du septième jour étaient convaincus que les États-Unis étaient devenus moralement corrompus et que le meilleur remède face à cette corruption était de donner aux gens, entre autres, des aliments fades », détaille Peter Kim, Directeur exécutif du Museum of Food and Drink.

Un sanitarium pour supprimer les pulsions charnelles

Le Dr Kellogg dirige également le sanitarium de Battle Creek, un centre hospitalier de renommée mondiale dans lequel ses patients suivent des régimes à base d'aliments insipides. « Ils demandaient aux adeptes d'effectuer des exercices de callisthénie tout nus, ils leur faisaient des lavements et les nourrissaient d'aliments extrêmement fades. Encore une fois, dans le but de supprimer les pulsions charnelles, notamment la masturbation », développe Peter Kim.

En 1906 toutefois, W.K. Kellogg fonde la Battle Creek Toasted Corn Flake Company et ajoute du sucre dans les flocons. Ces nouveaux Corn Flakes sont un grand succès. Mais cela entraîne un désaccord entre les frères, qui perdurera jusqu'à leur mort et qui les conduira à se poursuivre en justice. « John Harvey Kellogg était une sorte d'idéologue. Il pensait vraiment sauver l'âme des gens. Son frère, Will Keith Kellogg, n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Et John lui en voulait. »

« C’était comme le Far West »

D’autres marques se lancent dans le marché céréalier, en pleine croissance. Battle Creek, dans le Michigan, devient vite connue sous le nom de « Cereal City ». « C’était comme le Far West, analyse Peter KIm. Il y avait beaucoup de personnes complètement folles qui s'y intéressaient. Par exemple, Charles William Post s'est fait passer pour un adepte de Kellogg afin d'en savoir plus sur la technologie Kelloggs et sur sa méthode de fabrication. Il a volé ces techniques et s'est lancé dans les céréales pour gagner de l’argent »

W.K. Kellog est un génie du marketing et dépense des millions dans la publicité pour donner une image saine de ses Corn Flakes. À partir des années 1920, il Kellogg commence à utiliser des personnages animés pour promouvoir ses céréales. Il meurt en octobre 1951, à l'âge de 91 ans. Six ans plus tard, le coq Cornélius devient la mascotte emblématique des céréales.

« Ce qui compte le plus, c'est le marketing »

Aujourd’hui, d’autres designs existent, explique Peter Kim. « C’est si amusant d'aller au rayon des céréales et de voir des centaines produits différents des deux côtés, alors que chaque boîte contient les mêmes ingrédients. Ce qui compte le plus, c'est le marketing, la façon dont vous allez présenter le produit. Est-ce que vous allez montrer un athlète et cibler les jeunes garçons sportifs ? Ou plutôt un personnage animé, pour cibler les petits enfants ? »

Depuis les années 2000, les ventes de Corn Flakes, et de céréales en général, sont en baisse car les consommateurs leur préfèrent des aliments avec plus de protéines et moins de sucre. Mais les Corn Flakes demeurent tout de même un incontournable du petit-déjeuner.