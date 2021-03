Une vie : Meghan Markle

“Je suis fière d’être une femme et je suis fière d’être féministe.” Meghan Markle, une vie de combats

Avant d’être nommée Duchesse de Sussex, Meghan Markle a d’abord été une comédienne investie dans de nombreux combats, notamment la défense des droits des femmes.

“Une étudiante très dynamique multitâche qui avait compris que sa voix pouvait compter.”

Meghan Markle voit le jour le 4 août 1981 à Los Angeles. Alors âgée de 6 ans, ses parents divorcent. À 11 ans, elle écrit à une marque de liquide vaisselle pour les convaincre de changer une de leurs publicités qu’elle juge sexiste. A 22 ans, elle est diplômée de l’Université de Northwestern en art dramatique et de relations internationales. “Une étudiante très dynamique multitâche qui avait compris que sa voix pouvait compter dans de nombreux sujets”, c’est le souvenir que garde son ancien professeur Harvey Young.

Ses débuts en tant qu’actrice

Les années 2000 marquent pour Meghan Markle les débuts de sa carrière en tant qu’actrice. Après plusieurs seconds rôles, c’est celui de Rachel Zane dans la série télévisée judiciaire “Suits : Avocats sur mesure” qui la fait connaître du grand public. La même année, elle épouse l’acteur et producteur Trevor Engelson avec qui elle reste deux ans.

Meghan Markle dans la famille Windsor, retour sur l’interview évènement du 7 mars 2021

En Novembre 2016, le prince Harry, avec qui elle entretient une relation amoureuse, officialise leur liaison sur Twitter. Il y dénonce la vague d’abus et de harcèlement dont est victime Meghan Markle. Le 19 mai 2018, Meghan épouse le prince Harry et devient Duchesse de Sussex. À 37 ans, elle donne naissance à son premier enfant, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. En janvier 2020, le couple annonce renoncer à leur rôle au sein de la famille royale et partent s’installer à Los Angeles. Le jour de la Saint-Valentin 2021, le couple annonce attendre un deuxième enfant. Dans une interview événement accordée à Oprah Winfrey le dimanche 7 mars 2021, l'actrice révèle avoir déjà pensé au suicide tant les pressions médiatiques qu’elle subissait lors de sa première grossesse étaient fortes. Elle confie aussi que certains membres de la famille royale s’étaient inquiétés de la couleur de peau qu’allait avoir Archie.

À l’international, une actrice reconnue pour ses engagements féministes et humanitaires

À 33 ans, elle prononce un discours lors d’une conférence aux Nations Unies pour les femmes. Elle définit ce qu’est pour elle l’égalité : “l’égalité signifie que Ban-Ki Moon, le secrétaire général de l’ONU, est l’égal des jeunes stagiaires qui rêvent de lui serrer la main.” En 2016, elle accompagne l’ONG World Vision Canada au Rwanda dans le cadre d’une campagne pour l’accès à l’eau potable. Après son mariage avec le prince Harry, son engagement féministe la mène à soutenir une communauté de femmes rescapées de l’incendie de la tour Grenfell de Londres. “Les femmes n’ont pas besoin de trouver leur voix, elles ont une voix”, déclare-t-elle lors d’une conférence. Elle rejoint également la Fondation Royale qui oeuvre notamment à la sensibilisation aux troubles mentaux.

À 36 ans, le magazine Time la classe parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde.