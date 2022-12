Valérie Masson-Delmotte, climatologue

En 2022, elle a formé le gouvernement au climat. Valérie Masson-Delmotte est climatologue et c’est la directrice de recherche au Laboratoire des Sciences du climat et de l’Environnement du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Elle est également membre du Haut conseil pour le climat et en charge des études sur les bases physiques du changement climatique pour le compte du GIEC. Elle était donc la personne idéale pour, le 31 août dernier, rendre visite aux membres du gouvernement d’Élisabeth Borne pour les former sur l’urgence climatique et leur donner les clés nécessaires à une politique future prenant en compte les grandes variables nécessaires. Le 19 octobre, c’est aux députés que Valérie Masson-Delmotte s’est adressée pour leur donner les mêmes clés.