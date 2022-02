Vente de fleurs de CBD interdite : retour sur un bras de fer juridique

L'OMS déclare que le CBD n'est pas nocif pour la santé, la Cour de justice de l'UE affirme qu'il n'est pas un stupéfiant. Pourtant, depuis le 1er janvier 2022, l'achat des fleurs et feuilles de CBD n'est plus possible en France. Retour sur un bras de fer juridique. ⚠️ Attention : certaines images peuvent choquer.