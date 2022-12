Walid Regragui, entraîneur de foot du Maroc

Une fois n’est pas coutume, la révélation du Mondial 2022 n’aura pas été un joueur, mais un entraîneur. Né à Corbeille-Essonnes en 1975, Walid Regragui aura d’abord été un latéral droit remarqué, passant par le Racing 92, Toulouse, Ajaccio, Santander en Espagne ou encore Dijon et Grenoble (où il joue avec un certain Olivier Giroud). Convoqué par le Maroc en sélection, il devient assez vite un des piliers des Lions de l’Atlas. Devenu entraîneur, sa carrière explose en 2021, à la tête du Wydad Casablanca. Il le mène aux titres de champion du Maroc et d’Afrique en une saison, ce qui le propulse, comme une évidence, sélectionneur des Lions de l’Atlas. On connaît la suite : des discours d’avant et d’après-match ultra impactants, qui tournent sur les réseaux sociaux et, surtout, un parcours incroyable qui voit le Maroc atteindre les demi-finales (une première pour un pays africain) en faisant tomber Belgique, Espagne et Portugal.