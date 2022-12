Yvon Chouinar, fondateur de la marque Patagonia

En 2022, il a décidé de léguer son entreprise à des ONG. À 83 ans, Yvon Chouinard, alpiniste et chef d’entreprise américain, patron de la marque de vêtements @patagonia, a décidé de transmettre 100 % du capital de son entreprise et de ses droits de vote à deux structures : 98 % à l’ONG Holdfast Collective et 2 % au Patagonia Purpose Trust. La première disposera des dividendes attachés à ses actions. La seconde, qui détient 100 % des droits de vote, décidera elle de leur allocation en veillant au respect des intentions du fondateur de Patagonia. Yvon Chouinard avait d’abord créé Chouinard equipment en 1965 avec un ami, avant de renommer sa société Patagonia en mémoire d’une expédition en Amérique du Sud.