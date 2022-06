Joseph Yoon, le chef qui cuisine les insectes

“Il y a plus de 2000 espèces comestibles, c’est une corne d’abondance culinaire”

“Prêt pour des nouilles sautées aux cigales ?” Chef new-yorkais, Joseph Yoon a une particularité : il intègre à ses plats des insectes. “Dans plus de 80% des pays du monde, on consomme régulièrement des insectes” explique le directeur exécutif de Brooklyn Bugs. S’il a choisi de les mettre dans ses plats, c’est pour leurs valeurs nutritives mais aussi pour des questions durables : “On estime que nous serons 9,5 milliards d’humains en 2050. A ce rythme, nous allons épuiser les ressources dont nous avons besoin pour nourrir la population qui augmente”. Rencontre avec Jean Terlon, le chef zéro déchet

”Les fourmis noires ont un goût acidulé d’agrumes. Les criquets rôtis ont un goût de noix. Les vers de bambou sont un peu plus onctueux… Quand on sait qu’il y a plus de 2000 espèces comestibles, c’est une corne d’abondance culinaire que nous avons à explorer” explique le chef. En 2017, il crée Brooklyn Bugs. Il voyage depuis à travers les Etats-Unis et anime des conférences et ateliers culinaires pour encourager tout le monde à intégrer des insectes à son régime. “Avoir cette relation avec les personnes qui viennent dîner, en tant que chef, où on les aide à surmonter leur peur, c’est merveilleux” ajoute Joseph Yoon. Installé dans le Nord de la France, le chef Florent Ladeyn a choisi de cuisiner 100% local