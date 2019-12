23 géants des océans

Face à l'océan, l'homme se sent parfois tout petit. C'est normal. Il est tout petit.

Dans les océans, il y a des espèces marines de taille moyenne, comme le tridacne géant qui mesure en moyenne 1,37 mètre et la méduse nemopilema nomurai qui avoisine les 2 mètres, mais aussi la tortue luth dont la carapace peut mesurer plus de 2 mètres. À partir de 3 mètres, on trouve des animaux marins de grande taille, comme le ver tubicole géant, le poisson-lune, le crabe-araignée géant du Japon et enfin le morse, qui mesure en moyenne 3,8 mètres.

Mais comparé aux géants des océans, la taille de ces espèces marines n’est pas très impressionnante. Parmi les animaux marins de plus grande taille, on trouve le requin du Groenland, d’une taille moyenne de 6,4 mètres, l’éléphant de mer austral qui mesure en moyenne 6,85 mètres ou encore la raie manta et le grand requin blanc qui peuvent atteindre les 7 mètres.

Au-delà des 10 mètres, le calamar géant mesure 12 mètres en moyenne et le requin-pèlerin fait à peu près la même taille. Arrive ensuite le requin-baleine et ses 18,8 mètres de moyenne. Parmi les plus grands géants des océans, le grand cachalot peut atteindre jusqu’à 24 mètres, tandis que la baleine bleue mesure 33 mètres en moyenne. Enfin, on considère que le plus grand animal marin est la méduse à crinière de lion qui mesure autour de 36,6 mètres, tentacules comprises. Un géant comparé aux humains !