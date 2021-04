6 conseils pour (essayer de) télétravailler en présence de ses enfants

Fabienne Broucaret, est à l’origine de l’ouvrage “télétravail : 10 séances d'autocoaching pour allier sérénité et performance”. Elle donne 6 conseils pour (essayer de) télétravailler en présence de ses enfants.

Ne pas culpabiliser

Fabienne Broucaret préconise de se ménager, et au lieu de culpabiliser de ses échecs, se féliciter de ses réussites.

Expliquer les contraintes à ses enfants

Pour Fabienne Boucaret, il est important d’expliquer les contraintes et impératifs liés au télétravail.

Parler de sa situation familiale à ses collègues

Il est également important de communiquer en amont avec ses collègues et sa hiérarchie sur ses propres impératifs, et apporter des solutions à ces derniers. Il s’agit notamment pour les managers de faire preuve d’empathie vis-à-vis des différentes situations familiales de chacune et chacun.

La veille, préparer sa journée

La to-do-list peut être une alliée majeure dans l’organisation de sa journée. Idéalement, elle doit se faire la veille au soir, en planifiant les priorités liées aux sphères familiales et professionnelles.

Ne pas travailler la nuit

Il est primordial de respecter ses propres rythmes et ceux de ses enfants. Si la gestion du temps est importante, celle de l’énergie l’est tout autant.