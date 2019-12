Bientôt un indice de réparabilité des produits

Allonger la durée de vie des objets, c'est l'une des solutions pour préserver la planète.

Pour moins polluer, pour réduire la quantité de déchets, pour économiser les ressources de la planète, l'une des solutions, c'est d'allonger la durée de vie des objets. Lionel Costa, Responsable des tests informatiques au LaboFnac : "Si chaque individu achète un élément et le jette tous les 2 ans, tous les ans, tous les 6 mois… On est en train là, de créer un continent de déchets électroniques."

Seuls 2 Français sur 5 amènent leurs appareils chez le réparateur lorsqu'ils tombent en panne. Brune Poirson, Secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire : "Donc on se retrouve dans des situations où vous achetez un appareil électroménager qui pourrait, potentiellement, facilement remarcher avec une pièce de rechange et qui se retrouve à être changé, à être jeté, et vous, à en racheter un neuf. Et tout cela a un coût. Ça a un coût pour le citoyen, ça a un coût pour la planète. Et c'est contre ça que nous voulons lutter."

Afin de lutter contre ce gaspillage, la France va mettre en place en 2020 l'affichage d'un indice de réparabilité. Un système à points pour inciter les fabricants à proposer des produits plus faciles à réparer, plus durables, à proposer et permettre aux consommateurs de mieux s'y retrouver. Alors, ce qu'on va faire là, c'est regarder l'indice de réparabilité sur ces deux ordinateurs-là. Cette batterie-là, si je veux la changer, déjà est-ce que je peux l'enlever ? Il se trouve que justement, celle-là, je peux l'enlever en deux étapes. Et ne serait-ce que cela, sur la partie démontage de batterie, c'est 10 points en plus. Alors l'inconvénient de ce produit, c'est qu'il n'a aucune vis. Il n'est absolument pas démontable, où que ce soit. On ne peut pas le déclipser, on ne peut pas le dessouder ou quoi que ce soit. Donc, si je veux changer la batterie, je ne peux pas, du tout. Indémontable. Donc lui, sur cette partie-là, c'est 0 point. Parmi les bons élèves, la marque SEB. Le constructeur garantit la réparabilité de 95% de ses produits sur 10 ans. Pour favoriser l'économie circulaire, SEB propose également de louer du petit électroménager comme un extracteur de jus, un appareil à raclette pour un week-end ou une semaine.