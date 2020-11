Bunny est une chienne qui parle

Bunny, la chienne qui parle

Quelque part, sur Tiktok, existe une chienne qui parle. Cette chiennne, c’est Bunny. Sa propriétaire lui a appris à parler grâce à des touches de clavier qui émettent des sons.

Bunny est sûrement la chienne la plus célèbre de TikTok. Sa propriétaire, Alexis Devine, lui a appris à utiliser un tableau à touches avec des sons préenregistrés. Elle sait donc parler.

Un apprentissage en continu

« J’ai acheté des touches de clavier, et lorsque nous avons ramené Bunny à la maison à l'âge de huit semaines, j’ai mis un bouton extérieur près de la porte. En quelques semaines, elle l'a utilisé pour demander à sortir elle-même. À ce moment-là, nous avons commencé à agrandir le tableau, à ajouter d'autres touches », raconte la propriétaire. Aujourd’hui, Bunny utilise 70 touches et peut former des phrases.

Certains jours, Bunny semble explorer les touches. Elle fait de nouvelles combinaisons de mots et regarde la réaction de sa propriétaire en attendant une réponse. Lorsque la combinaison ne veut rien dire, Alexis Devine demande à sa chienne de tenter autre chose. D’après elle, Bunny fait preuve de volonté et désir apprendre.

L’objet d'une étude

Pour Alexis Devine, l’utilisation des ces touches a toujours été un moyen simple de se rapprocher de sa chienne. Elle assure que Bunny se sent comprise et entendue. Bunny fait partie d'une étude portant sur différents aspects de la fonction cognitive et de la communication des animaux. Des dizaines d’autres animaux sont impliqués dans cette étude.

« Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir si nous pouvons trouver quelque chose qui ressemble davantage à la manière dont les enfants humains apprennent, par exemple, le langage, et à la manière dont ils combinent les signaux pour produire la communication », indique le Dr Federico Rossano, professeur assistant en sciences cognitives de l’université de San Diego en Californie.