C'est quoi, les tornades de feu ?

C’est quoi, une tornade de feu ?

Ce phénomène extrêmement rare se forme lors de puissants incendies. Très peu d'images existent.

Connaissez-vous les tornades de feu ? En anglais, on les appelle « firenados ». La première à avoir été filmée est apparue en 2003 à Canberra, en Australie. Sa base mesurait jusqu'à 450 m de diamètre. Ses vents verticaux atteignaient 200 à 250 km/h, et elle était suffisamment puissante pour faire décoller des pins, des toitures et des voitures.

Les tornades de feu peuvent s'étendre dans les airs sur plusieurs kilomètres

Contrairement aux « fire whirls », les tourbillons de feu, formés au sol par la chaleur d'un feu, les firenados sont très grandes et peuvent se détacher du sol. Elles apparaissent dans des conditions très particulières : il faut d’abord qu'un incendie dégage une chaleur suffisamment forte pour former des nuages appelés pyrocumulonimbus. Ces nuages orageux sont propices à la création d’éclairs.

Combinés à un cisaillement de vents intenses, ils peuvent également faire apparaître une tornade à leur base. Les tornades de feu peuvent faire tournoyer des flammes et des cendres et s'étendre dans les airs sur plusieurs kilomètres. Elles peuvent aussi accentuer les impacts d'un incendie, comme en 2018 en Californie : une tornade de feu avait provoqué la mort de quatre personnes et entraîné d’importants dégâts matériels.