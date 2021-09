Ces anciens plongeurs des forces spéciales luttent pour préserver les coraux

"On servait notre pays. Aujourd'hui, on sert notre planète. C'est un nouveau combat." Cette association forme d'anciens plongeurs des forces spéciales américaines pour préserver le milieu marin et replanter les coraux menacés par le réchauffement climatique. Brut a suivi les bénévoles de Force Blue.