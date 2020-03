Cette invention pourrait sauver les glaciers de la fonte

Les glaciers bientôt sauvés par une machine ?

Des chercheurs suisses ont mis au point un canon à neige qui puise l'eau fondue d'un glacier pour la lui renvoyer sous forme de neige.

Un nouvel appareil pourrait bientôt sauver les glaciers de la fonte ! C’est en tout cas l’espoir de plusieurs chercheurs de la Haute École de Lucerne, en Suisse. Le principe : un canon à neige de haute-altitude puise l'eau fondue d'un glacier pour la lui renvoyer sous forme de neige. « La neige protège le glacier parce qu'elle réfléchit les rayons du soleil. Partout où il y aura de la neige, le glacier arrêtera de fondre », développe Dieter Muller, chercheur qui participe au projet.

« Dans 10 ou 15 ans, on aura ralenti la fonte »

Après un premier essai sur place, les scientifiques espèrent déployer cet appareil sur le glacier Morteratsch, victime lui aussi du réchauffement climatique. « Disons qu'avec ce système d'enneigement, dans 10 ou 15 ans, on aura ralenti la fonte. Et il est même possible que le glacier se remette à croître », ajoute Dieter Muller.

Un lac glaciaire plus en amont servira de source d'eau, qui coulera jusqu'au canon par simple effet de gravité. Entre octobre 2018 et octobre 2019, les glaciers suisses ont perdu 5 % de leur volume total. Sur les cinq dernières années, ce chiffre s'élève à 10 %. « Au fond, notre objectif, c'est d'aider les 200 millions d'habitants du monde qui dépendent de l'eau des glaciers. On veut leur garantir de l'eau potable, et ainsi éviter des conflits ou des migrations », conclut Dieter Muller.