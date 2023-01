Axelle teste le niveau d’inclusivité de sa chaîne Le Labo d’Heliox





Axelle Ferry a créé la chaîne YouTube, Le Labo d’Heliox, sur laquelle elle parle de Tech. Aujourd’hui, elle part rencontrer Inès Dauvergne et Carole Michelon, les fondatrices de #Meandyoutoo, qui vont tester le niveau d’inclusivité de sa chaîne “parce que comme je suis dans le domaine de la Tech, je m'adresse particulièrement aux hommes et j’aimerais savoir comment je peux m'améliorer pour m'adresser au plus grand nombre de personnes” explique la créatrice de contenus en ligne.

C'est quoi l'écriture inclusive ?

“Le concept de #Meandyoutoo, une start-up soutenue par Orange, est de proposer des autodiagnostics digitaux, donc des tests en ligne qui permettent aux gens de faire le point sur leurs pratiques en matière de sexisme, d'inclusion, de pratiques collaborative” indique Inès Dauvergne, la cofondatrice. Lorsqu’elle s’adresse à sa communauté, Axelle Ferry utilise par exemple le masculin “parce que c’est une formule neutre et un gain de temps” précise la jeune femme. “Plus tu vas arriver à féminiser un certain nombre de phrases et plus les spectatrices vont se considérer comme étant reconnues dans tes messages” précise Inès Dauvergne.

Le résultat du test est tombé pour Axelle Ferry. Le verdict est lu par Inès Dauvergne : “Ce qui ressort de ton test, c’est que tu es très sensible à ces questions- là. Peut-être ton axe de travail, ça pourrait travailler sur l'accessibilité. Ce qu'on essaye de promouvoir avec ces tests là, ce n'est pas une bonne manière d'agir qui serait inclusive et une mauvaise qui serait exclusive. C'est de dire qu'en fait, c'est un chemin de progrès qu'on peut tous et toutes faire au fur et à mesure pour être de plus en plus inclusif. Et tout en reconnaissant que c'est pas simple, ça demande beaucoup d'énergie”.

