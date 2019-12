Elles lisent des histoires aux enfants à qui personne n'en lit

Des petites filles américaines utilisent les réseaux sociaux pour lire des histoires aux enfants du monde entier

Âgées de 13 et 8 ans, Zaria et Hailey ont un planning précis : du lundi au vendredi, à 20h pile, les deux soeurs américaines lisent des histoires pour enfants, sur Facebook live. Brut les a rencontrées.

Les histoires que lisent Zaria et Hailey ont pour auditeurs principaux des enfants dont les parents sont trop occupés pour leur accorder un temps de lecture. “Cela nous rend tristes de savoir qu’on ne leur lit pas d’histoires (…) mais nous allons changer ça”, déclare la petite Zaria. En effet, Zaria et Hailey touchent, au total, près de 12 450 auditeurs.

60 % des familles américaines modestes n’ont pas de livres pour enfants

Via leur action, elles attirent l’attention sur l’alphabétisation des enfants ainsi que sur le manque d’accès à l’éducation. En effet, selon le Département de l’Éducation des États-Unis, à l’âge de 3 ans, les enfants issus de milieux modestes auront un champ lexical inférieur de 30 millions de mots, comparé aux enfants issus des milieux aisés. "Les voir lire aux autres enfants me réchauffe le coeur", se réjouit la mère de Zaria et Hailey.