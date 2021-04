En situation de handicap, Mehdi passe son permis de conduire

On lui a dit qu'il ne pourrait pas conduire à cause de son handicap. À 29 ans, Mehdi a décidé de passer son permis. Voilà comment il s'est adapté.

Medhi conduit une voiture adapté à son handicap

À 29 ans, Medhi a décidé de passer son permis de conduire. Il s’agit d’une formation adaptée aux personnes en situation de handicap. Dans ce véhicule équipé, le volant comporte une télécommande afin de gérer les commandes, un frein plus accessible que sur un véhicule classique, ainsi qu’une palette au volant pour accélérer.

“Mes projets futurs c’est de trouver du travail.”

Posséder le permis de conduire est très souvent une condition sine qua non pour l’accès à l’emploi, et encore plus pour une personne à mobilité réduite. “Mes projets futurs c’est de trouver du travail", confie Medhi. Autre frein à l’accès au permis puis à l’emploi, le coût élevé d’un véhicule équipé. Des aides existent bel et bien, mais leur obtention se fait souvent après 5 voire 6 mois d’attente, une durée pendant laquelle Medhi ne conduira pas. Son moniteur espère qu’il pourra néanmoins garder un rythme régulier de leçons.