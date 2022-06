L'arnaque des formations en cryptomonnaies

Plus de 2 000 jeunes victimes à travers le monde

“J’ai reçu un message sur Instagram, qui me demandait si je voulais diversifier mes sources de revenus” raconte Carles Tamayo, Youtubeur qui enquête sur la cryptosecte. “Même sur Tinder, ils matchent avec toi juste pour te dire : “C’est le projet de ta vie, regarde ça”” ajoute une victime. En Espagne, l’IM Mastery Academy promettait à ses cibles qu’ils gagneraient des millions d’euros grâce à sa formation en trading et en cryptomonnaies. En utilisant des méthodes s’apparentant à celles des sectes, l’académie a notamment recruté des mineurs, qu’ils ont éloignés de leur famille et de leurs amis. La cryptosecte aurait déjà fait plus de 2 000 victimes. Si l’organisation a été démantelée, elle continue de recruter sur les réseaux sociaux en Espagne, en France, au Mexique… 3 questions simples sur les cryptomonnaies

“La cible que vise l’IM Mastery Academy, ce sont des personnes jeunes, de 15 ans à 26 ans, et particulièrement de classe ouvrière ou de classe moyenne basse” commente Carles Tamayo qui ajoute : “Au final, les cryptomonnaies, c’est un prétexte pour vous faire rester. Surtout, ils encourageaient les gens à faire venir du monde pour partager leur modèle entrepreneurial”. L’académie incite à la cooptation. “J’ai enquêté un peu, et j’ai vu que la grande majorité de leurs gains ne venait pas des cryptomonnaies, qui leur rapportaient peut-être 20 euros par mois, mais du nombre de gens qu’ils impliquaient en-dessous d’eux. C’est comme ça que se formait la pyramide” déclare le Youtubeur. Venant des Etats-Unis, l’IM Mastery Academy est arrivée en Espagne en 2017 puis a investi la France, les Emirats Arabes Unis, le Mexique, etc. Ce n’est qu’en mars 2022 que la police a arrêté huit personnes en Espagne, suite aux révélations de Carles Tamayo. L'histoire de la secte américaine Heaven's Gate