Les cténophores produisent un étrange ballet de lumières

Les battements de cils de ces étranges créatures marines lumineuses sont des plus envoûtants. Voici les cténophores.

Ce ballet de lumières émane d'étranges créatures marines. Malgré leur ressemblance avec les méduses, ce sont des animaux à part entière : les cténophores, aussi appelés cténaires. Il existe plusieurs centaines d'espèces et ils sont présents dans tous les océans.

Leur particularité principale : ce sont les plus gros animaux qui se déplacent grâce à des cils. Ceux-ci sont répartis en rangées aux couleurs de l'arc-en-ciel. En effet, les cils diffractent la lumière qu'ils reçoivent et font apparaître des couleurs différentes selon leur position : on appelle ça l'iridescence.

En plus de ce phénomène, plusieurs espèces produisent directement de la lumière par bioluminescence. Pour cela, elles injectent du calcium dans des protéines stockées à l'intérieur de leur corps. Résultat : des flashs bleus ou verts de quelques fractions de seconde.

Le rôle précis de ces lumières est encore mal connu. Selon certaines hypothèses, elles pourraient servir de technique de défense. Face à un petit prédateur, la production d'un flash pourrait servir à le surprendre ou à attirer un animal plus gros pour l'effrayer. Malgré leur relative complexité, les cténophores produisaient déjà ces lumières il y a plus de 500 millions d’années.