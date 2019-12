Opération "Nettoyons la nature" au bois de Vincennes

Le mouvement "Nettoyons la nature" sensibilise le bois de Vincennes

6 832 000 participants, 157 000 sites nettoyés, 13 000 tonnes de déchets ramassés… En 20 ans, "Nettoyons la nature" est devenu l’une des plus grandes opérations environnementales d’Europe.

"500 ans pour se dégrader, 1 seconde pour être ramassée", voici le slogan de "Nettoyons la nature". Lancée en 1997 par le mouvement E. Leclerc, cette opération a lieu en France tous les ans. L’objectif de "Nettoyons la nature" est de sensibiliser à la nécessité de prendre soin de son environnement. Cette année, le mouvement s’est notamment déroulée au bois de Vincennes, où a été organisée "L’Échappée verte", autrement dit, un "plogging" géant.

Un parcours pour nettoyer la nature

Ouverte à tous, "L’échappée verte" est une course écolo qui consiste à ramasser les déchets que l’on trouve sur son parcours. Une compétition qui permet d’allier sport et écologie. Jill, participante à la course, pensait qu’il y aurait trop de monde pour pas assez de déchets. Finalement, c’est une grosse récolte : les sacs de tous les participants ont été remplis de déchets en une heure en demie. Ainsi, lors de cette course, 540 kilos de déchets ont été ramassé par près de 500 bénévoles.