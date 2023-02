Oubliez les manettes, on va bientôt jouer par la pensée

Jouer aux jeux vidéos sans manette, à l'aide de la pensée, c'est possible. Et ça peut même aller bien plus loin qu'un simple jeu de voiture. Rééducation médicale, Elon Musk… notre journaliste Chandrou Koumar et Lina-Estelle Louis, chercheuse en neurosciences nous expliquent.