Plastic Origins, l'application qui permet d'agir à la source de la pollution plastique des océans

80% de la pollution de l'Océan provient des fleuves et rivières. Sur les bords de la Nive, Océane et Antoine de Surfrider Foundation Europe cartographient avec l'application Plastic Origins les zones polluées en identifiant les déchets automatiquement grâce à l’intelligence artificielle. L'objectif : identifier les territoires les plus touchés pour intervenir à la source. Voilà comment ça marche. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque