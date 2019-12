S’il n’y avait que 100 animaux sur Terre…

S’il n’y avait que 100 animaux sur Terre, 78 d’entre eux vivraient dans les océans et 22 sur les continents.

Parmi ces 100 animaux, il y aurait 27 poissons et 46 arthropodes ; une catégorie qui regroupent les insectes, les arachnides et les crustacés. S’ils nous paraissent omniprésents, les mammifères et les oiseaux représenteraient moins d’un individu, même associés.

D’autres catégories d’animaux seraient, elles, étonnement davantage représentées. Il y aurait 8 annélides, des vers, 8 mollusques, comme des escargots ou des moules et 4 cnidaires, des animaux aquatiques, tels que les méduses et les coraux. Aussi, 1 nématode, un vers souvent parasite, serait présent s’il n’y avait que 100 animaux sur Terre.

Quand aux êtres humains, ils ne seraient que deux, et par leur présence, on compterait aussi 4 animaux d’élevage.

Ces 100 animaux ne représentent qu’une infime partie du vivant en réalité. A eux tous, ils ne forment qu’1% de la biomasse totale de la Terre. Le reste est composé en partie de micro-organismes, de champignons et de virus.

En réalité, la majorité de la biomasse de la Terre serait représentée par deux catégories de vivant, les bactéries, à hauteur de 13% mais surtout les plantes, qui forment 82% de la masse de la vie sur Terre.

Note : Pour cette vidéo, nous nous sommes basés sur une étude scientifique publiée dans la revue PNAS en 2018. Celle-ci estime la biomasse totale de la Terre, c'est à dire la masse de la vie sur Terre, ainsi que la répartition de cette masse selon les groupes d'espèces (plantes, animaux, champignons…). Les masses des différents groupes ont été estimées à partir de leur masse de carbone. Source 1 Source 2

Nous nous sommes dans un premier temps focalisé sur les animaux. Nous avons calculé le pourcentage de chaque groupe par rapport à la masse totale. Pour plus de lisibilité, nous avons arrondi ces pourcentages à l’unité (sauf quand la donnée justifiait une valeur plus précise). Nous avons également décidé de présenter ces pourcentages comme des nombres d'individus (sur un total de 100 animaux de masse égale).

Enfin, nous avons calculé la répartition de la biomasse totale en ajoutant les groupes non-animaux, comme les plantes ou les bactéries.