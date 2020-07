Une vie : Charlize Theron

Charlize Theron, une vie d’engagements

L’actrice oscarisée a fait don d’1 million de dollars à un fond d’aide aux victimes du Covid-19, dont la moitié a été réservée aux victimes de violences conjugales. Voici son histoire.

Charlize Theron naît en 1975 en Afrique du Sud et grandit dans une ferme de la région de Johannesburg. En 1991, alors qu’elle n’a que 15 ans, son père rentre ivre et la menace d’une arme, elle et sa mère. Cette dernière réussit finalement à retourner l’arme contre son père et le tue. La légitime défense sera retenue et elle ne sera pas inculpée pour meurtre.

Remarquée par un agent à Los Angeles alors qu’elle fait une scène à un banquier

À 16 ans, Charlize Theron remporte un concours de mannequinat et s’envole pour l’Italie. L’année suivante, elle intègre la Joffrey Ballet School de New York, mais une blessure au genou la contraint à arrêter la danse. En 1994, elle est remarquée par un agent d’acteurs à Los Angeles alors qu’elle fait une scène à un banquier qui refuse d’encaisser un chèque envoyé par sa mère.

L’année suivante, elle décroche une apparition de trois secondes dans Les Démons du maïs 3. À 22 ans, elle rencontre son premier succès avec L’Associé du diable, dans lequel elle joue aux côtés de Keanu Reeves et Al Pacino. À 28 ans, elle remporte l’Oscar de la Meilleure Actrice pour son rôle dans Monster. Elle y incarne Aileen Wuornos, une prostituée devenue tueuse en série et condamnée à la peine de mort.

À 32 ans, elle crée le Charlize Theron Africa Outreach Project

À 32 ans, elle crée le Charlize Theron Africa Outreach Project, dont le but est d’endiguer la progression de l’épidémie de sida qui ravage l’Afrique du Sud. En 2008, elle est nommée Messagère de la paix de l’ONU pour son action envers les enfants pauvres d’Afrique du Sud. À 34 ans, elle affirme qu’elle ne se mariera pas tant que le mariage pour tous ne sera pas autorisé au niveau fédéral aux États-Unis.

Dans les années 2010, elle enchaîne les succès dans des blockbusters comme Blanche-Neige et le Chasseur ou Prometheus. À 37 ans, elle adopte un enfant en Afrique du Sud. Trois ans plus tard, elle adoptera une petite fille noire née aux États-Unis. À 39 ans, elle est l’héroïne badass au crâne rasé de Mad Max : Fury Road.

Elle s’engage contre Donald Trump

En 2017, quelques jours après la manifestation de l’extrême droite américaine à Charlottesville qui a dégénéré en émeutes et provoqué la mort d’une manifestante antiraciste pacifiste elle prend la parole publiquement. « J'ai honte de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Je ne veux pas vivre dans un pays où l'on ne condamne pas le racisme. Je ne veux pas vivre dans un pays où on l'accepte. Je ne veux pas avoir un Président qui l'accepte. »

En 2019, elle révèle que son premier enfant est une fille transgenre. En avril 2020, Charlize Theron fait don d’1 million de dollars à un fond d’aide aux victimes du Covid-19, dont la moitié est réservée aux victimes de violences conjugales.