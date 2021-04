Une vie : Paul Watson

C'est un héros de l'environnement pour certains, un "éco-terroriste" pour d'autres. Pour défendre la nature, il a livré des batailles navales aux 4 coins du monde. C'est Paul Watson, activiste radical et fondateur de Sea Shepherd.

Une jeunesse d’ores et déjà marquée par le militantisme écologique

Paul Watson naît au Canada le 2 décembre 1950, il grandit dans le New Brunswick, où il s’insurge dès l’enfance contre la chasse et la pose de pièges. À partir de 18 ans, il découvre la mer et la navigation, d’abord comme garde-côte, puis comme matelot sur un porte-conteneurs. À 21ans, il participe à la création d’un comité contre la tenue d’essais nucléaires sur l’île d’Amchitka, au large de l’Alaska. Le groupe achète un bateau qu’il utilise pour rejoindre l’île et empêcher la détonation, sans succès.

Son premier engagement aux côtés de Greenpeace

En 1972, le comité décide d’adopter le nom du bateau. À 22 ans, Paul Watson est l’un des premiers à rejoindre Greenpeace. “Nous avons compris que les caméras avaient du pouvoir et que les images font des histoires.” Au cours des années suivantes, Paul Watson participe à plusieurs campagnes de l’ONG, entrant directement en conflit avec la flotte baleinière soviétique. Il est rejoint par l’actrice française Brigitte Bardot engagée elle aussi dans la lutte contre la chasse aux phoques. À 27 ans, une querelle avec les autres membres le fait quitter GreenPeace.

En 1978, Paul Watson fonde Sea Shepherd, Conservation Society, dédiée à la protection de la vie marine et prônant le recours aux actions directes. Son combat le plus célèbre : celui contre les baleiniers. Ses méthodes font polémique : le recours au sabotage et à l’abordage si nécessaire sont pratiqués par l’ONG. Pour ces actions, il est arrêté à plusieurs reprises. Aujourd’hui âgé de 70 ans, il figure dans la liste rouge d’Interpol.

“Mon seul regret, c’est de ne pas avoir été plus agressif dans certaines circonstances.”