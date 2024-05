À l'entraînement avec le plongeur Alexis Jandard

"Au début, les plats, c'est le métier qui rentre. Donc c'est plus traumatisant pour la tête." Même s’il s’est loupé devant Emmanuel Macron, il fait partie des athlètes français susceptibles de remporter une médaille olympique. On a suivi le plongeur Alexis Jandard à l’entraînement… et cette fois, tout s’est bien passé.