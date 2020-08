Aaron réalise des figures de BMX en fauteuil roulant

Aaron, pionnier du motocross en fauteuil roulant

Il appelle son sport le wheelchair skating : il la première personne à avoir fait un double salto arrière et un salto avant dans un fauteuil roulant.

« Au début, j’appelais ce sport le "hardcore sitting". Mais quand les gens ont commencé à s'y intéresser, je me suis dit que ce n'était pas vraiment très grand public comme nom ! » s’amuse Aaron Fotheringham. Celui qu’on surnomme Aaron « Wheelz » est l'un des premiers à avoir développé le wheelchair skating : le motocross en fauteuil roulant, ou WCMX.

« J'ai essayé d'imiter ce que faisaient les skaters et les cyclistes »

Il est également la première personne à avoir fait un double salto arrière et un salto avant dans un fauteuil roulant. La première fois qu’Aaron s’est rendu dans un skatepark, il avait 8 ans. Il était le seul en fauteuil roulant. Aaron Fotheringham est atteint depuis la naissance de spina-bifida, une maladie qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes lorsqu'il était enfant.

Ce qui ne l’a pas empêché d’assouvir sa passion, les sports extrêmes. « Les premières figures que j'ai réussies, j'ai essayé d'imiter ce que faisaient les skaters et les cyclistes. Je voyais un rider de BMX faire un 180… Je faisais des sauts et des grinds. Le 180 était ma première vraie figure parce que j'étais en l'air, en rotation, et j'atterrissais sur mes roues. C'était une sensation assez cool. Environ neuf mois après avoir commencé à aller dans les skateparks, mon fauteuil roulant était complètement détruit. C'était donc un autre problème », se souvient Aaron.

Aaron passe professionnel à l'âge de 15 ans

Bientôt, il invente ses propres figures. Son plus grand défi, c’était d’atteindre une vitesse élevée. « Un vélo peut pédaler, un skateur peut pousser plus fort. Mais dans le WCMX, en gros, une fois que tu es à la vitesse maximale, c'est à peu près tout. Dans le passé, j'ai utilisé une corde élastique, derrière une moto. Il faut être créatif parfois. Mais je suppose que ça rend les choses plus excitantes. »

Aaron passe professionnel à l'âge de 15 ans. Il est ainsi rémunéré pour faire des figures dans les skateparks. Mais à l’époque, personne ne veut le laisser monter sur les méga rampes. Jusqu’à ce qu’il reçoive un appel de Nitro Circus, une société de promotion des sports extrêmes. « Pour mon premier saut, j'ai franchi le gap, la partie la plus effrayante. C'était un grand moment pour moi, parce que il y avait tellement de gens qui me disaient que monter sur une méga rampe serait impossible », se souvient le sportif.

Aujourd'hui, Aaron contribue à connaître le WCMX dans le monde entier. « J'ai grandi en passant beaucoup de temps à l'hôpital, avec les opérations chirurgicales. Pour moi, le fauteuil roulant, et même les béquilles avant, c'était juste un outil. Être capable de monter sur mon fauteuil roulant et pouvoir aller plus vite et ne pas me fatiguer… Avec le fauteuil roulant, une fois que je suis allé au skatepark, c’était juste du plaisir. »