Béton

Ça se passe chaque été à Aulnay-sous-Bois (93). Ici, la CAN c’est la Coupe d’Aulnay des Nations. France, Haïti, Algérie, Mali, Côte d’Ivoire, Reste du Monde… Les quartiers de la ville se passionnent pour cette compétition de « street foot ». Dans la bonne humeur et le « chambrage », Driss, MD et Bryan défendent leur équipe. Qui gagnera la CAN cette année ? Les paris sont ouverts…