Dans les coulisses de la vidéo aux 12 millions de vues

Comment Féfé, Biff et Djibril, 3 jeunes d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, sont venus à la rescousse d'une station service prise d'assaut pendant la pénurie d'essence ? Comment une reporter de Brut s'est retrouvée là-bas et pourquoi leur initiative a fait polémique : Juliette Deshormes et Aurélie Simon vous racontent les coulisses et vous parlent de Béton, leur doc sur la Coupe d'Aulnay des nations disponible gratuitement sur l'app de Brut.