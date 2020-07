Des randonnées à moins de 50 km des grandes villes

La France est formidable pour la randonnée !

À moins de 50 km d'une grande ville, on peut trouver moyen de se dépayser sans prendre sa voiture. Clément Lhommeau, co-fondateur de Helloways, vous montre comment.

« Je pense qu'on n’a vraiment pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se sentir dépaysé. En France, on a la chance d'avoir une diversité de paysages incroyable. On pense bien sûr aux montagnes dans les Alpes, dans les Pyrénées, mais les paysages méditerranéens n'ont rien à voir. » Clément Lhommeau est le co-fondateur de Helloways, un site dédié à la randonnée. Pour Brut, il montre comment il est possible de voyager, même à moins de 50 km d'une grande ville !

« Tous les sens sont en éveil »

Quand on pense aux grandes forêts comme à Fontainebleau ou dans le Morvan, c'est une diversité incroyable. Idem en termes de difficulté : on va avoir des randonnées sur une ou deux heures qu'on peut faire facilement, comme ça à la demi-journée, ou des randonnées beaucoup plus longues, comme par exemple le GR20, l’une des plus connues, sur 15 jours.

Quand on se balade en pleine nature, comme en forêt de Fontainebleau, tous les sens sont en éveil. On avance, on marche. Mais aussi on a le vent, les odeurs de pins, les points de vue magnifiques. On oublie un peu sa vie quotidienne. D'autant plus quand on habite en ville et qu'on est dans une routine métro/boulot/dodo !

Prévoir minimum 2 litres d'eau par jour et par personne

Quand on part en rando à la journée, il faut penser à prendre avec soi de la nourriture, pour manger le midi, mais aussi pour toute la journée, pour ne pas perdre d'énergie. Prendre beaucoup d'eau aussi, minimum 2 litres d'eau par jour et par personne. Ça peut être une poche à eau ou une bouteille, du thé ou du café.

Surtout, pensez à anticiper la météo ! S'il fait beau, prendre des protections contre le soleil. S'il ne fait pas beau, prendre une doudoune ou un coupe-vent. Ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes chaussures. Pas la peine de prendre de grosses chaussures de randonnées, mais de petites chaussures de sport. Et un sac. Pareil, pas forcément un gros sac, ça peut être un sac de 20 litres, maximum 30 litres.

« La randonnée a cet avantage d'être une activité lente »

Pour trouver une randonnée autour de chez soi, on peut utiliser une carte, comme une carte IGN, suivre les sentiers sur la carte et faire son propre itinéraire. Mais o peut aussi aller dans un office de tourisme ou sur son site web et télécharger un itinéraire – ou l'avoir en mode papier. On peut aussi se rendre sur un site web comme Helloways, qui référence tout un tas d'itinéraires, dont certains sont accessibles sans voiture.

Contrairement à pas mal d'activités sportives, la randonnée a cet avantage d'être une activité lente. Elle permet d'écouter ce qui se passe autour de soi, de sentir, et, bien souvent, de rencontrer un animal. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen pour se reconnecter à la nature !

« C'est une activité de lien social »

Mais la rando, ce n’est pas seulement découvrir la faune ou la flore, c'est aussi découvrir du patrimoine culturel. Ça peut également être un prétexte pour aller découvrir d'autres activités sportives. À Fontainebleau, il y a de l'escalade de bloc, mais on pense aussi au paddle, au kayak ou au surf.

Ça peut aussi être une activité artisanale, comme la découverte d’un artisan siropier, d’un potier, ou pourquoi pas d’un brasseur ! C'est enfin une activité de lien social. C'est une activité qu'on peut faire avec ses potes, sa famille. Ou tout seul si on a envie de réfléchir sur soi-même.