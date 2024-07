En équitation, les chevaux aussi sont des athlètes

"Je dirais même qu'on prend plus soin des chevaux que de nous." Lui aussi est athlète, mais il a 4 pattes. Dans les épreuves équitations, les chevaux aussi sont récompensés. Comme pour les humains, les chevaux ont le droit à une préparation toute particulière. On est allé voir Gwendolen Fer, cavalière de haut niveau, membre de l'équipe de France. pour qu'elle nous montre comment on prend soin d'un cheval de compétition.