Entretien avec Usain Bolt

C'est l'un des athlètes les plus titrés de l'histoire des Jeux Olympiques et des championnats du monde. Comment il a commencé l'athlétisme, le moment le plus stressant de sa carrière, un duel vs Mbappé... Safae Taouih a rencontré la légende Usain Bolt dans ce premier épisode de Brut. Sport. (Retrouvez la version intégrale de l'interview sur YouTube)