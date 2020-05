EuroVélo 4 : une piste cyclable pour traverser l'Europe

L’EuroVelo 4, de Roscov à Kiev

Un voyage de 5.100 km, une piste cyclable traversant l’Europe d’est en ouest : voici l’EuroVelo 4, la Central Europe Route. Elle relie Roscoff, en France, à Kiev, en Ukraine, et traverse sept pays.

Du Mont-Saint-Michel à la Bohême du Nord

La première partie, la mieux aménagée, est nommée la « Vélomaritime » et longe l’océan atlantique. Elle permet d’observer le Mont-Saint-Michel, la côte d’Opale ou la ville de Bruges.

L’itinéraire se poursuit à travers l’Allemagne, où la piste longe le Rhin et plusieurs sites historiques, comme la ville médiévale de Bamberg, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Bientôt l’Ukraine

En avançant vers l’Europe de l’Ouest, les cyclistes pourront observer des lieux méconnus, comme les chaînes de montagnes de Bohême du Nord, et visiter l’emblématique ville de Prague, en République tchèque.

À partir de la Pologne, la piste est pour le moment en construction jusqu’à l’Ukraine. À travers ces pays, il sera bientôt possible de découvrir Notre-Dame de Pochaev, l’un des plus grands monastères orthodoxes du monde, ou d’explorer les villes de Cracovie et de Kiev.